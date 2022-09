La Regina Elisabetta è morta. La notizia è stata data su twitter dalla Bbc alle 19,32 ora di Roma. Un minuto dopo il premier italiano Mario Draghi ha diffuso il suo messaggio di cordoglio, preparato evidentemente dal primo mattino: “È stata il simbolo più amato del suo Paese e ha raccolto rispetto, affetto, simpatia ovunque nel mondo”.

A Londra e a Balmoral è scattata subito l’operazione London Bridge, pensata per l’annuncio più tragico della Gran Bretagna: ci saranno 13 giorni di lutto. Prima un comunicato dei medici di corte molto preoccupati. Poi l’arrivo al castello di Balmoral di tutti i famigliari. Infine il segnale nel pomneriggio: il presentatore della Bbc si è tolto in diretta la cravatta rossa che portava e l’ha sostituita con una nera.

L’allarme per quella mano

Già l’altro giorno si erano infittite voci sulla salute della Regina, che non si è mossa dal Castello di Balmoral in Scozia, nemmeno per dare l’incarico alla nuova premier britannica, Liz Truss. Una foto aveva fatto discutere: quella della stretta di mano con la Truss, dove si intravedevano piaghe mai esistite sul dorso della mano della regina.

London Bridge

In caso di scomparsa della Regina scatta immediatamente un protocollo chiamato “London bridge is down”, in base al quale il tragico annuncio dovrebbe essere dato dalla premier appena entrata in carica. Poi verrà recitata una filastrocca per bambini. La notizia ufficiale verrà data alla Associated Press, e tutti i canali social oscurati. Entro dieci minuti verròà ammainata la bandiera a Downing Street.

Meghan lasciata a casa

Le condizioni di salute della Regina sarebbero sensibilmente peggiorate durante l’ultima notte, e a metà mattina l’aggravamento è stato ufficializzato dopo avere informato prima i famigliari stretti. Sono subito arrivati a Balmoral Carlo e Camilla, poi i nipoti. Harry e Meghan che erano in visita in Europa eranmo stati annunciati in partenza subito verso Balmoral. Ma in un secondo tempo Meghan ha rinunciato. Al capezzale della nonna c’è solo Harry. Non sono previsti a breve altri bollettini medici.