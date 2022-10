Elon Musk lancia il suo profumo

Adesso fa pure i profumi, Elon Musk. Una bottiglietta chiamata Burnt Hair (in italiano capelli bruciati) dal color rosso fiammante e uno slogan che recita: “l’essenza del desiderio ripugnante”. Sembrava una provocazione quella del patron di Tesla, ma la linea in vendita sul sito di The Boring company – la società fondata da Musk che scava tunnel cittadini- al prezzo di 100 dollari sta già facendo parlare di sé e va a ruba. E su eBay alcuni venditori lo offrono alla cifra di 1000 dollari. Così in pochi giorni dal lancio, l’imprenditore ha già guadagnato un milione di dollari.

Il profumo di Musk va già a ruba

L’articolo sarà consegnato dal primo trimestre nel 2023. Ma la campagna di promozione è già partita, così come le vendite. Musk si è affidato a Twitter dove ha più di 100 milioni di follower. Qui ha pubblicato un post con il link per acquistare il profumo.”Con un nome come il mio, entrare nel business dei profumi era inevitabile, perché ho combattuto per così tanto tempo!”, ha scherzato il miliardario, descrivendosi adesso come “venditore di profumi”. E definendo la sua la “fragranza migliore della terra”. Nei tweet che hanno seguito l’annuncio, Musk ha anche detto che per l’acquisto si possono utilizzare i Dogecoin, la criptovaluta farlocca che pubblicamente incoraggiato negli anni passati, malgrado si trattasse di una truffa. Si è divertito insomma. Oltre alla burla, però, ci sono gli affari. Sembra infatti che dal lancio siano state vendute già 10 mila boccette con un incasso, dice lui, che è già di 1 milione di dollari.

Il profumo costa 1000 dollari su eBay

Musk ci sa fare eccome. Nel 2020 aveva già lanciato la tequila marchiata Tesla. Poi un paio di short per indicare la sua vittoria sugli investitori che avevano scommesso contro il produttore di veicoli elettrici, che ora è l’azienda automobilistica di maggior valore al mondo. E se anche il suo profumo avesse lo stesso destino Almeno 24 venditori su eBay offrono il profumo Burnt Hair fino a 1000 dollari, cioè 10 volte in più del prezzo su The Boring Company.