Elon Musk costretto a fare cassa, vende azioni Tesla per 3,6 miliardi di dollari

Elon Musk vende le azioni Tesla

È la seconda volta che Elon Musk vende azioni Tesla da quando ha acquistato Twitter. E il sospetto è che, dopo aver acquisito il controllo del social, il multimiliardario sia stato costretto, in qualche modo, a fare cassa. Nel corso degli ultimi giorni il visionario imprenditore ha venduto quasi 22 milioni di azioni della casa automobilista da lui fondata, portandosi a casa un valore complessivo di 3,6 miliardi di dollari.

Con questa vendita, Musk ha incassato oltre 39 miliardi dalle azioni di Tesla e ora la sua partecipazione nel gruppo è scesa al 13,4%. Non è chiaro cosa abbia spinto l’imprenditore a monetizzare. Probabilmente alla base c’è la necessità di disporre maggiore liquidità, vista la difficile situazione che sta affrontando con Twitter. O più semplicemente la previsione che il rallentamento dell’economia mondiale porterà al crollo del titolo in Borsa. D’altronde, proprio nei giorni scorsi, il miliardario aveva profetizzato su Twitter: “A rischio di dire cose ovvie, siate consapevoli del debito in condizioni macroeconomiche turbolente, specialmente quando la Fed continua ad alzare i tassi di interesse”.