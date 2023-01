Fabbri 1905, il direttore generale Michele Magli entra nel cda dell'azienda

Michele Magli entra nel cda di Fabbri 1905

Il direttore generale Michele Magli è entrato nel cda di Fabbri 1905 un anno dopo il suo ingresso in azienda. 45 anni, bolognese, Magli entra a far parte del cda dell’azienda. Insieme a lui ci sono Paolo, Umberto, Nicola e Stefania Fabbri, quarta e quinta generazione dal fondatore Gennaro. La nomina diventa ufficiale da oggi e consacra un anno di lavoro particolarmente sfidante per l’azienda.

Fabbri 1905 opera sia sul mercato del largo consumo che professionale, negli ambiti degli ingredienti per gelateria, pasticceria e mondo beverage ed è impegnata a consolidare tutte le aree di business, recuperando ampiamente anche l’impatto che la crisi pandemica ha avuto sul mondo del fuoricasa.

I commenti della famiglia Fabbri

“Abbiamo riconosciuto nell’ing. Magli un perfetto interprete della nostra visione strategica – commentano i Fabbri – e l’ingresso nel consiglio di amministrazione ci è sembrato del tutto naturale per continuare il lavoro svolto fin qui di sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi mercati che sappiano valorizzare la storia del nostro brand. I risultati registrati a chiusura dell’anno ci supportano nel perseguire il percorso intrapreso insieme”.

I numeri di Fabbri 1905

Il fatturato consolidato 2022 di Fabbri 1905 si è attestato a 100 milioni di euro, in crescita del + 25% rispetto al 2021. Fabbri 1905 si conferma quindi una realtà imprenditoriale in ascesa e dal solido impianto familiare. Impianto confermato dallo stesso Michele Magli, che è parte della quinta generazione della famiglia Fabbri.

Magli infatti arriva in azienda dopo studi classici, una laurea in Ingegneria Gestionale, specializzazioni post-laurea e importanti esperienze manageriali in Europa, Sud America, Asia ed Africa.