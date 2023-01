Quanto vale il patrimonio di Matteo Messina Denaro? Il boss nella top 10 italiana, più di Miuccia Prada

Quanto vale Matteo Messina Denaro

Quanto vale la cattura di Matteo Messina Denaro? Sul piano dell’immagine dell’Italia ha un valore immenso. È la dimostrazione della forza dello Stato nel controllare il territorio. Si tratta ovviamente di un fenomeno di lungo periodo che si colgono solo con il tempo. Non a caso sull’emozione della notizia non è accaduto nulla di speciale. La Borsa ha proseguito a bassa velocità di crociera poco sopra la parità e lo spread ha fatto un piccolo passo indietro. L’attenzione dei mercati, in questo momento, è concentrato su altri elementi come l’inflazione Usa e le decisioni delle banche centrali in materia di tassi d’interesse.

Difficile calcolare il valore esatto del patrimonio di Matto Messina Denaro. Più che la ricchezza, per i boss, conta il potere e la capacità di controllare il territorio. Non a caso nessuno dei grandi latitanti ha mai lasciato Palermo. Fuori dal loro ambiente perderebbero qualunque influenza. Ma soprattutto darebbe l’idea della fuga.

Un boss amante del lusso con un patrimonio immenso

Di Matteo Messina Denaro in passato si è detto che ami il lusso, le donne, le belle auto e i vestiti firmati. Una rottura con la tradizione di abitudini rurali di molti boss. Bernardo Provenzano venne sorpreso in un cosiddetto “covo” ubicato nelle campagne prossime a Corleone. Esattamente in una stalla fornita di arredi primitivi e semplicissimi strumenti rustici, dove consumava non caviale e champagne ma, più modestamente, ricotta e cicoria. Anche Totò Riina preferiva il potere criminale al lusso.

Di Messina Denaro, invece, si dicono altre cose. Che amasse vita agiata e sfizi che può si è potuto togliere grazie all’immenso patrimonio che ha accumulato. Miliardi di euro grazie alle attività illecite che lo hanno visto coinvolto, tanto da fare di lui uno dei mafiosi più ricchi e più abili nella gestione delle proprie entrate.

Si racconta che in passato sia riuscito persino a mettere le mani su 2 milioni di euro di risarcimento per le vittime di mafia. E persino un grande parco eolico, probabilmente di sua proprietà, è finito con i sigilli.

Nella top 10 in Italia

L’unica certezza possibile riguarda il valore dei beni sequestrati a suo nome. Una cifra considerevole che si aggira intorno a 3,5 miliardi di euro. Secondo Forbes, Messina Denaro è ben piazzato anche nella classifica dei più ricchi del pianeta: tra i primi 400 del mondo e il nono in Italia, davanti a Miuccia Prada o Patrizio Bertelli per intenderci.

I beni sono stati confiscati e adesso sono nelle mani dello Stato: palazzi, ville, appartamenti, terreni e liquidità in decine di conti correnti postali. Beni per milioni di euro, molti dei quali però si presume siano ancora nelle sue mani anche se ora, con il suo arresto, i Carabinieri potranno fare ulteriormente luce sul patrimonio di Messina Denaro.