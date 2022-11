La morte di Franco Tatò

È morto all’età di 90 anni Franco Tatò, dirigente d’azienda con una lunga carriera al vertice delle più importanti imprese italiane, da Fininvest a Enel. Si è spento alla vigilia di un intervento per cui era ricoverato all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Accanto a lui la moglie Sonia Raule, attrice e presentatrice televisiva, e la figlia Carolina.

Soprannominato “Kaiser Franz” per il pugno di fero che usava nella gestione dei conti, o “manager filosofo”, dopo gli esordi professionali in Olivetti, Tatò ha guidato Mondadori e Fininvest, gruppo in cui ricoprì la carica di amministratore delegato dal 1993 al 1995. I rapporti tra Tatò e Berlusconi iniziarono negli anni immediatamente precedenti a quelli della nascita di Forza Italia. Il Cavaliere lo volle prima in Mondadori, poi in Fininvest. Di lui Berlusconi aveva ricordato: «Quando lo incontro in corridoio ho paura che mi guardi come un costo da abbattere». Rimase in Finvest fino al 1995 per passare in Enel l’anno successivo sempre come amministratore delegato.

Divenne una figura chiave della privatizzazione dell’ex ente elettrico statale. Da capo dell’Enel ridusse il personale da 96.000 a 78.000 unità e lavorò per trasformare l’azienda in una struttura moderna nella fornitura di servizi Nel 2002, quando il governo Berlusconi non gli rinnovò l’incarico di amministratore delegato di Enel, lo stesso premier Berlusconi gli offrì la poltrona di presidente dell’azienda. Lui declinò l’invito con queste parole: “Caro Cavaliere, io ho un’etica da difendere”.