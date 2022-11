Un conto salatissimo per Nurset

Chissà, pensava di essere spiritoso Nusret, il re mondiale delle steak house, pubblicando sul suo account Instagram lo scontrino di una cena di gruppo nel suo ristorante “Galleria” di Abu Dhabi. Il conto era in Dirham, la moneta locale, e forse avrà pensato che il cambio non fosse facilmente compreso dai suoi 49 milioni di seguaci sul social.

Conto finale da 615.065 Dirham, pari a oltre 162 mila euro. E sicuramente vi hanno contribuito i vini particolari, più che costosi anche in enoteca: 7 bottiglie di Petrus di varie annate e la meno cara era più di 2 mila euro. Cinque assaggini di carpaccio di carne per 316 euro, ed è davvero un bel pagare.

Bistecche d’oro

Poi le bombe: due bistecche “Golden sirt” da 300 grammi l’una, ma ricoperte appunto di oro commestibile: 1.184 euro. Altre due “Golden Ottoman” per un totale di 1.448,23 euro. E due super bistecche “Golden Instanbul” che insieme costano 2.370 euro. Prezzi che non ci si sogna nemmeno di proporre nemmeno nei ristoranti stellatissimi del mondo.

La delusione dei fan

Il problema è che Nusr sotto la foto dello scontrino ha scritto: “La qualità non è mai costosa”, ed è sembrato un po’ troppo anche ai suoi fans più appassionati. Perché- lo si capisce dal tono garbato e perfino ferito di quei testi- sono stati proprio loro a invadere la sua bacheca manifestando la grande delusione e perfino un po’ di amarezza per quel che aveva fatto il loro beniamino. Migliaia di post tutti negativi.

Nato povero

È un segno dei tempi, perché ogni influencer ha i suoi grandi odiatori. E questo macellaio turco che ha fatto fortuna in tempo piuttosto breve ne avrà pure a bizzeffe. Ma sono stati i suoi fans a non avere sopportato quella carne d’oro sbandierata in quel modo. Gli hanno ricordato un’aggravante: “sei nato povero, e sai cosa è la fame. Ti rendi conto quante gente oggi nel mondo non ce la fa a mangiare e vive in povertà? Perché proprio tu hai voluto sbeffeggiarli?”.

Il garzone del macellaio

Sì, Nusret Gökçe è nato a Erzurum, in Turchia, da famiglia poverissima che non è riuscita manco a pagargli qualche anno si studi. Ancora bambino lo hanno tolto dalla scuola media e l’hanno mandato a fare il garzone apprendista dal macellaio del quartiere. È stata la sua fortuna, perché quel lavoro l’ha imparato benissimo e grazie ai social l’ha trasformato in uno spettacolo che ha saputo incantare in tutto il mondo gente comune e vip.

La pioggia di sale

Dal 2017 in poi è esploso il suo fenomeno proprio su Instagram grazie a un gesto che Nusret (conosciuto anche come Salt Bae) compiva con il braccio per lanciare sulla carne una pioggia di sale. La sua prima bisteccheria a Istanbul ha avuto grande fortuna, e hanno iniziato ad andarci molti vip, soprattutto calciatori e cantanti, facendosi riprendere con il ristoratore.

Gli amici Bocelli e Neymar

In cinque anni Nusret ha costruito un vero e proprio impero, aprendo locali in molte parti del mondo, da Abu Dhabi a New York. Si sono moltiplicati i vip, che spesso gli hanno fatto gratuitamente da testimonial con brevi video per lanciare i nuovi locali. Quando ha aperto a New York da Andrea Bocelli al calciatore Neymar a tanti altri gli hanno fatto il lancio dicendo “Se vado nella grande mela ora so dove mangiare bene”.

In cima al Financial Times

Il garzone del macellaio di provincia ha fatto fortuna ed oggi è un uomo ricco, finito in cima perfino alla classifica degli imprenditori dell’anno sul Financial Times. Si muove da un paese all’altro con un suo aereo privato, si è costruito palestre ovunque per tenersi in forma e si riprende pure mentre fa esercizi da body builder. Un po’ ha incarnato anche per la gente comune il sogno del ragazzo povero che ce l’ha fatta e piaceva pure per questo motivo a milioni di seguaci.

Gettare quella ricchezza spudoratamente in faccia a tutti ha rotto all’improvviso la bolla di magia in cui Nusret era cresciuto e sembrava avvolto. Divertiva vedere qualche vip (il primo fu il calciatore Ribery) ordinare quella bistecca ricoperta d’oro. Ma nessuno ne sapeva il prezzo, e sembrava una cosa stravagante e divertente. Quello scontrino ha fatto all’improvviso aprire gli occhi al suo pubblico.

Non è più un mondo per ricchi

Sono tempi in cui la ricchezza sfacciata sembra a tutti davvero indigesta di fronte alla povertà e ai guai dei più in ogni paese della terra. E anche il magico mondo di Nusret ha dovuto farci i conti con quel post che è sembrato ai più una provocazione. È un campanello di allarme per tutti gli influencer (Nusret lo è a suo modo), ed è un richiamo alla misura che fa rumore nel mondo più smisurato che ci sia…

Fosca Bincher