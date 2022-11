Chi è Piero Armenti del Mio viaggio a New York

Nei suoi video si presenta sempre in maniera scanzonata. Ti racconta particolari della sua vita, ti apre le porte della sua casa, ma soprattutto ti porta in giro per New York, facendoti vedere attraverso un telefonino come si vive dall’altra parte dell’Oceano. New York, la città diventata la sua patria, ma anche la città dove ha trovato fortuna. Ha 43 anni e si definisce “urban explorer”, che sembra una di quelle definizioni un po’ chic, pensate per farsi notare.

Ma non ne ha bisogno. Perchè Piero Armenti è il fondatore del Mio viaggio a New York, quella realtà imprenditoriale che nata sui social è diventata il tour operator di riferimento per gli italiani che vogliono visitare la Grande Mela. Originario di Salerno, nel 2011 molla tutto per trasferirsi nella città che non dorme mai.

“Ed è subito stato amore – ricorda – Ne sono rimasto folgorato. Ho cominciato a raccontare la metropoli sui social network e su giornali e riviste con un buon seguito”. Nel 2014 decide di trasformare questa sua passione in un vero tour operator. Un’impresa non facile. “Prima ho dovuto superare il difficile concorso, oltre 20 libri per prepararsi, per avere la licenza turistica nella Grande Mela. Sono stato un dei pochi italiani a farcela”, racconta.

Un successo documentato dalla crescita del fatturato e dalla sede aperta a Times Square, il cuore di New York. “Nel 2014 il primo anno fu 86mila dollari ed ero felicissimo perchè avevo appena iniziato e mi sembravano davvero tanti soldi – spiega -. Il secondo anno feci degli investimenti di marketing e arrivammo a 350mila dollari. Il terzo anno dopo che aprì l’ufficio arrivai a superare il milione”. E da lì il fatturato è continuato a crescere anno dopo anno, arrivando ad assumere una trentina di dipendenti.

Certo, la partenza a New York non è stata facile. “All’inizio ti devi arrangiare – dice -. Andavo a prendere i turisti all’aeroporto con un cappello per conto di un’agenzia e davo loro il benvenuto. Sono partito da zero, ma questa è la cosa migliore. Quando parti dal basso è più facile avere la fame e l’ambizione per scalare”.