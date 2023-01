Sardex spa, Paolo Galvani nuovo presidente. Confermato l'ad Marco De Guzzis

Sardex spa rinnova i vertici

L’assemblea dei soci di Sardex spa ha nominato Paolo Galvani nuovo presidente della società, confermando nel ruolo l’attuale ceo Marco De Guzzis. Paolo Galvani, già co-founder e chairman di Moneyfarm, la scaleup di investimenti online, è imprenditore e manager dalla solida esperienza nel settore della gestione del risparmio.

Ha lavorato in Imi Bank, Morgan Stanley e come ceo di Sella Capital Management. Succede nel ruolo a Carlo Mannoni, attuale direttore generale della Fondazione di Sardegna, che rimane nel board di Sardex.

Fondata nel 2011, Sardex. è ad oggi il primo circuito di credito commerciale in Italia e secondo player europeo nel campo delle monete complementari. La società vede il coinvolgimento di investitori istituzionali come: CdP Venture Capital, Fondazione di Sardegna, Primomiglio SGR, Innogest, Banca Etica e Fabrick.

L’azienda fintech ha raccolto 4 milioni solo negli ultimi mesi

“Sono davvero felice di questa nomina e di questo incarico all’interno di una delle fintech più interessanti del panorama dell’innovazione italiano – commenta Galvani. – Sono da sempre convinto che fare imprenditoria significhi soprattutto dare un perché alle cose”.

Nel percorso di crescita e rafforzamento di Sardex, che negli ultimi mesi ha chiuso una nuova raccolta fondi per oltre 4 milioni di euro, anche il lancio di SardexPay Travel, che raccoglie gli operatori del turismo italiano aderenti al circuito SardexPay in un’unica piattaforma digitale, la prima a consentire pagamenti misti in euro e moneta completare.

Il ceo Marco De Guzzis afferma che “Sardex è oggi pronta a proiettarsi verso il futuro come la più innovativa proposta nel mondo della Supply Chain Finance ed a lanciare la prima blockchain dell’economia reale”.