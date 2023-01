Snam, Luca Passa è il nuovo direttore finanziario

Nuovo incarico per il manager bocconiano

Luca Passa è il nuovo chief financial officer (Cfo) di Snam. In arrivo da Madrid dove, dal 2018 al 2022, è stato Cfo di Endesa e Head of administration, finance and control for Iberia per il gruppo Enel, in cui era entrato nel 2015 come head of group investor relations.

Luca Passa – riferisce una nota di Snam – ha acquisito una consolidata esperienza finanziaria anche internazionale, iniziando la sua carriera a Londra nel 1998, lavorando dapprima per Cantor Fitzgerald, poi in qualità di Senior associate per Lehman Brothers e successivamente, come managing director per Morgan Stanley, dove dal 2003 al 2014 ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità tra Londra e Milano.

Nel 2014 è approdato a Fincantieri come vice president, head of investor relations and special projects, con particolare riferimento a progetti di M&A all’estero, per supportare e promuovere il processo di quotazione della società.

Nato nel 1973, si è laureato in economia aziendale nel 1997 all’Università Commerciale Luigi Bocconi e nel 2014 ha conseguito un Executive Education Programme presso l’Insead di Parigi. Luca Passa non detiene azioni Snam.