Unieuro, Marco Deotto è il nuovo cfo

Unieuro ha nominato Marco Deotto nel ruolo di chief financial officer. Deotto diventerà operativo a partire dal 20 febbraio 2023 e proviene da Bialetti Industrie, dove ha ricoperto il ruolo di group chief financial officer & investor relations. L’esperienza manageriale di Deotto è di carattere internazionale maturata presso grandi gruppi multinazionali del settore retail.

Chi è Marco Deotto

Deotto, 49 anni, ha conseguito una Laurea in economia aziendale all’università Bocconi di Milano. Entrato in Heinz nel 1998, ha ricoperto diversi ruoli nell’area finance del gruppo prima di arrivare nel 2013 in Nike con il ruolo di senior finance director Emea South.

Nel gruppo Nike ha anche ricoperto diverse cariche sociali in Italia e all’estero, tra le quali quelle di presidente e amministratore delegato di Nike Italy, prima di entrare nel gruppo Bialetti nel 2021.

I compiti

Nel nuovo ruolo, il manager riporterà direttamente al ceo Giancarlo Nicosanti Monterastelli, assumendo la responsabilità e il coordinamento dell’area finance di Unieuro. Un settore che comprende amministrazione & controllo, finanza, investor relations, sostenibilità e M&A.

“Sono molto felice di dare il benvenuto a Marco Deotto”, ha commentato il ceo di Unieuro. Deotto “si unirà al nostro management team, supportandolo nello sviluppo della strategia del nostro brand sia dal punto di vista della connessione con il consumatore che della presenza sul mercato”.