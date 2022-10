Crisanti rinuncia allo stipendio da senatore

All’Università di Padova si guadagna di più che a fare il senatore. Andrea Crisanti, microbiologo 68enne eletto a Palazzo Madama nelle fila del Pd con la circoscrizione estero, ha scelto che continuerà a percepire lo stipendio da direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Università di Padova. Questione di retribuzione e di contributi. “Mi conviene, è un compenso più alto… Non cambia molto come importo, ma per la pensione conveniva, me l’hanno consigliato in Senato, è legittimo, lo fanno già i magistrati”, ha spiegato a chi gli chiedeva conto.

L’Azienda ospedaliera di Padova ha cercato di replicare con un “se non lavora non lo paghiamo”. Ma è stato imperterrito: “Posso continuare a fare didattica e ricerca e mi devono pure pagare. Pensavamo di liberarsi di me, si sbagliavano. La mia è una aspettativa parlamentare e ha altre caratteristiche rispetto all’aspettativa comune. Sono ancora a tutti gli effetti un professore dell’Università di Padova e un dirigente dell’Azienda ospedaliera, piaccia o non piaccia”.

La vicenda ha fatto inarcare diverse sopracciglia e suscitato qualche reazione. Tra queste quella del professor Matteo Bassetti, direttore della clinica malattia infettive dell’ospedale San Martino di Genova, anche lui in odore di un posto in Parlamento. Ospite della trasmissione Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha commentato: “Andrea Crisanti ha detto che non accetterà lo stipendio da senatore preferendo quello da ricercatore, che è più alto? “Questo mi fa piacere, vorrà dire che andrò a lavorare anche io all’Università di Padova, non pensavo fosse così alto lo stipendio…”.