Dopo Salvini, attacco hacker anche contro Europa Verde

Attacco hacker a Europa Verde

Il sito ufficiale di Europa Verde ha subito un attacco informatico hacker del tipo DoS (Denial of Service). “Si è trattato di un tentativo dannoso di far cadere il sito tramite un enorme numero di connessioni simultanee, il cui scopo è quello di sovraccaricare il server che ospita il portale”, ha spiegato il responsabile organizzazione di Europa Verde, Francesco Alemanni.

I tecnici sono riusciti, comunque, a bloccare l’attacco. “Stiamo segnalando la questione alla Polizia postale per cercare di capire da chi sia partito questo attacco, soprattutto se in Italia o dall’estero”, conclude Alemanni. Il giorno precedente aveva avuto un attacco hacker porno Matteo Salvini durante la sua maratona nell’ultimo giorno di campagna elettorale in diretta su tutti i social.