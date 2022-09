Silvio Berlusconi è il politico a cui hanno più dato voce i Tg ad agosto, davanti a Matteo Salvini sia sulle tv pubbliche che su quelle private. Enrico Letta invece sbaraglia tutti nei notiziari radiofonici pubblici e privati. Giorgia Meloni praticamente non pervenuta, Giuseppe Conte sorpassato da Carlo Calenda. Sono i dati Agcom a certificare la par condicio per il periodo 3-23 agosto 2022.

Sul podio dei primi 3 in ogni tg Berlusconi sale nove volte su 10 testate, conquistando 5 primi posti a Tg5, Studio Aperto, Tgcom24, a Skytg24 e a sorpresa anche sul Tg3 Rai. Un secondo posto in classifica al Tg2, e tre terzi posti al Tg1, a RaiNews24 e al Tg4. Il leader di Forza Italia è in testa alla classifica generale della tv.

Salvini e Letta dopo Silvio

Matteo Salvini conquista il podio della visibilità nei tg sette volte su 10, inanellando tre primi posti (Tg1,Tg2 e Tg4), tre secondi posti (Tg3, RaiNews24 e Tgcom24) e un terzo posto (Tg5). Il solo notiziario in cui Salvini non compare fra i primi cinque in classifica è Studio Aperto.

Enrico Letta conquista il podio otto volte su 10 tg, ma ha un solo primo posto in classifica: quello a RaiNews24. Tre i secondi posti (Tg1,Tg5 e Skytg24) e quattro terzi posti (Tg3, Studio Aperto, Tgcom24 e TG La7). Letta però sbaraglia tutti nelle radio, conquistando il primo posto assoluto a Radio Kiss Kiss, a Radio Deejay, a Rds, a Radio Capital, a Radio24 del Sole 24 Ore e sia pure ad ex aequo con altri anche a Radio 1 e Radio 3.

Meloni e Conte non pervenuti

Giorgia Meloni è nettamente sottorappresentata dai Tg: non conquista il podio dei tre più ascoltati in nessuno dei 10 telegiornali. Si piazza al quarto posto al tg di Enrico Mentana, che è quello che la tratta meglio, ed è quinta in altri 5 notiziari: Tg1,Tg2, Rainews24, Studio Aperto e Tgcom24. Va meglio sulla radio: primo posto pari a Letta su Radio1 e Radio3 e in solitaria su Radio2. Secondo posto su Rtl 102.5.

Giuseppe Conte conquista un podio solo grazie al terzo posto del Tg2. Fa meglio della Meloni, ma è anche lui sottorapresentato rispetto alla par condicio. Aggiunge tre quarti posti (Tg1, Tg3 e Studio Aperto) e un quinto posto sul Tg5. Un podio solo anche sulle radio, grazie al terzo posto M5s nei notiziari di Radio Deejay.

Carlo Calenda sale tre volte sul podio grazie a due secondi posti (Tg4 e Studio Aperto) e un terzo posto su Skytg24. A quelli aggiunge pure due quarti posti al Tg5 e a Tgcom24. Un buon risultato visto che complessivamente Calenda supera sia la Meloni che Conte nei notiziari televisivi, che però tengono conto della cronaca da lui particolarmente riempita ad agosto.

È quello di La7 il notiziario che ha presenze un po’ diverse dalle altre: chi ha parlato di più ad agosto è stato Mario Draghi (quarto anche a Rainews24) proprio nelle settimane in cui è stato più zitto che mai. Secondo posto a sorpresa per il radicale Marco Cappato intervistato in studio. Nessuna sorpresa invece negli altri notiziari

Fosca Bincher