Berlusconi come nel ’94: «Sento il dovere di restare in campo»

Il messaggio di Silvio Berlusconi

“Il 25 settembre, tra meno di due mesi, si vota. Votare non è solo un diritto, è soprattutto un dovere e una precisa responsabilità che ognuno di noi ha verso tutti i cittadini, verso il nostro futuro. Queste elezioni non sono come le precedenti: il prossimo governo avrà la possibilità di investire ingenti risorse, quei soldi che io ho ottenuto in Europa per il nostro Pnrr per ricostruire la nostra economia dopo i danni causati dalla pandemia. L’Italia non sarà più la stessa se il 25 settembre vinceremo noi e non vincerà la sinistra”.

Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, torna a parlare in un video messaggio sui suoi profili social. Seduto alla scrivania, con le foto della famiglia e dei suoi successi in vista, ricorda tanto la sua discesa in campo del 1994. Anche nel linguaggio. “La nostra Italia avrà tasse più basse, meno vincoli burocratici, una giustizia imparziale che tutelerà i cittadini. Si prenderà cura dei più deboli, e darà un futuro certo ai nostri giovani – continua l’ex premier nel video -. L’Italia della sinistra invece, se vincesse, sarà peggiore di questa di oggi, che tasserà le nostre case, i nostri risparmi. Sarà un’Italia che continuerà a soffocare nella burocrazia e sarà bloccata da una infinità di veti che hanno frenato cantieri, infrastrutture ed anche gli impianti, rendendoci totalmente dipendenti dall’estero per l’energia. Una dipendenza che è diventata un forte costo per le famiglie e che ha ostacolato l’attività delle imprese. Non saranno due Italie uguali”.

Quindi conclude con una promessa: “Scegliere il nostro modello è per un’Italia davvero migliore, più prospera, più libera, più giusta. Per queste ragioni ho sentito il dovere, dopo 28 anni, di restare in campo. Il 25 settembre dovete votare per Forza Italia”.