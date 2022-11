Calenda sconfitto negli Stati Uniti

Non si può dire che Carlo Calenda non abbia il senso dell’ironia. Il suo omonimo, Charles Calenda, ha preso una batosta per un posto da procuratore nello stato americano della Rhode Island, sotto Boston. Lui repubblicano è stato battuto a mani dal democratico Peter Neronha. Di professione avvocato, Neronha ha ottenuto il 61,3% dei voti, mentre Calenda ha ottenuto il 38,5% dei voti.

Una sconfitta pesante, sulla quale Calenda, Carlo, ha commentato con un “nomen omen”, che in latino significa grosso modo “un nome, un destino”. Scatenando follower e critici, che gli hanno ricordato l’importanza di non spostarsi troppo a destra.

L’americano Calenda ha 41 anni e ha lavorato 12 anni come assistente del procuratore generale speciale, nello stesso ufficio dove sperava di essere eletto. Neronha, 58 anni, aveva già prestato servizio. invece, come procuratore per il distretto del Rhode Island dal 2009 al 2017.