Calenda al veleno su Letta: vieta gli aiuti sulle bollette

Calenda contro Letta sugli aiuti alle bollette

Come in una partita di pallone, Carlo Calenda non risparmia le entrate a gamba tesa per tenere alta la sfida elettorale. “Letta difinisce “cinema” l’ipotesi di incontrarci per trovare una linea comune sull’emergenza bollette. È l’unico leader che rifiuta l’incontro”, sferza il candidato di Azione. Un tema quanto mai caldo, con il gasdotto di Nord Stream 1 chiuso nuovamente per manutenzione e gli aumenti del gas stellari che si prospettano in autunno.