Carlo Calenda: grazie al Tap abbiamo gas e 300 ulivi salvi

Carlo Calenda dice di avere salvato 300 ulivi grazie al Tap. Il leader di Azione lo ha spiegato alla platea del Meeting di Rimini dove ha partecipato a un dibattito la sera del 25 agosto. Parlando della crisi energetica in corso, ha ricordato le roventi polemiche sul Tap sbloccato proprio da lui quando era ministro dello Sviluppo Economico.

Gli ulivi e gli ambientalisti

Sul Tap c’erano state furiose battaglie ambientaliste in Puglia, supportate all’epoca anche dal Movimento 5 stelle. E uno degli argomenti della contestazione era stato proprio quello della sradicazione di 300 ulivi per fare passare il gasdotto.

A Rimini invece Calenda ha detto di avere salvato 300 ulivi proprio grazie al Tap. “Finii pure scortato perché non si volevano rimuovere 300 ulivi per fare scorrere il tubo. Pensate una cosa: gli ulivi che stavano sopra quel tubo sono stati espiantati e messi in un vivaio. Dopo sono stati ripiantati, e sono stati gli unici sopravvissuti alla xylella. Il paradosso è questo…”

