Cattaneo blinda Tajani: «Farà il ministro». In Fi è caccia alla talpa

Cattaneo dopo il secondo audio di Berlusconi

Quello di Berlusconi è un “audio estrapolato, un taglia e cuci, non c’è stato nessun applauso alle parole su Zelensky. Ora approfondiremo per capire su chi è stato, noi continuiamo a sostenere l’Ucraina come Forza Italia”. Lo ha detto Alessandro Cattaneo, capogruppo alla Camera di Forza Italia, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. “Qualcuno si è infilato alla riunione all’ultimo minuto per destabilizzare. Molti riferimenti di Berlusconi erano riferiti a 20 anni fa, ma se li riporti decontestualizzati hanno un altro significato”, ha aggiunto sottolineando però che “quelli che si ergono a paladini dell’atlantismo non votano in Parlamento per l’Ucraina, noi oggi siamo cacciati di essere filorussi ma abbiamo sempre votato per aiutare l’Ucraina”.

Ma l’ultimo audio di Berlusconi, assicura Cattaneo, “non cancella la decennale storia di Tajani come uomo delle istituzioni”. Tradotto: nessun rischio che possa non diventare il neo ministro degli Esteri. “Qualcuno ci vuole male – ha proseguito l’onorevole azzurro – ma non credo che questo episodio cambierà qualcosa” nella formazione del governo. “Quando si muove il presidente c’è sempre un po’ di confusione. C’era qualche persona in più del dovuto, qualche ex parlamentare, lo staff e qualcuno coinvolto dallo staff avevano coinvolto. C’erano un’ottantina di persone”, ha concluso Cattaneo.