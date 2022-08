Il finanziamento della campagna elettorale Pd

Imprenditori amici, addirittura provenienti da altri partiti, per far arrivare una bella iniezione di liquidità nella campagna elettorale del Pd. In dieci giorni, da soli tre sostenitori, le casse del partito hanno ricevuto in dote ben 200 mila euro. Nulla di strano, è tutto rendicontato, come previsto dalla legge sulle elargizioni liberali.

L’aspetto interessante è relativo ai benefattori che hanno messo in conto delle ricche donazioni, sicuramente accolte con soddisfazione dal segretario Enrico Letta. Largo del Nazareno sta spendendo, eccome, negli ultimi mesi, a partire dalla comunicazione attraverso una massiccia campagna social. Stando ai dati, solo negli ultimi tre mesi ha sborsato 44mila euro per le sponsorizzazioni dei post su Facebook e Instagram: nell’ultima settimana ha investito più di mille euro al giorno. E fino al 25 settembre la somma è destinata ad aumentare.

Sono necessarie dunque risorse e occorre così la mano degli amici. Il più generoso finanziatore di agosto è stato Francesco Merloni, co-fondatore insieme alla famiglia di Ariston, storica azienda nel settore degli impianti da riscaldamento e climatizzazione. Nella sua carriera è stato più volte parlamentare con la Democrazia cristiana e anche ministro dei Lavori pubblici, dal 1992 al 1994, prima con il governo Amato e poi con quello presieduto da Ciampi. Il decano dell’industria italiana, che a settembre compirà 97 anni, ha insomma avuto fin da giovane la passione politica.

Continua a leggere sulla copia digitale del giornale