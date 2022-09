«C’è chi parla di nascosto con i russi», a cosa si riferisce Draghi?

La frase sui russi del premier Draghi

“C’è chi parla di nascosto con i russi, chi vuole togliere le sanzioni. C’è pure lui” in campagna elettorale, “ma la maggioranza degli italiani non lo fa e non lo vuole fare”. Così il premier Mario Draghi dice in conferenza stampa, dopo giorni in cui si rincorre in Italia lo spettro dei presunti finanziamenti di Mosca alla campagna elettorale.

Il premier non fa nomi direttamente, ma la sua allusione non cade inosservata. Tanto più che rimarca: “Io guardo alla maggioranza degli italiani e al governo che ha avuto l’onore di presiedere”. Il premier cerca di far capire in maniera ancora più chiara la sua linea. Ovvero che contro la Russia “le sanzioni funzionano, la propaganda russa ha cercato di dimostrare che non funzionano: non è vero. Alcune non funzionano, altre funzionano poco, altre moltissimo. Le sanzioni funzionano, altrimenti non si spiegherebbero certi comportamenti recenti del presidente Putin”.

E quindi? “Quindi bisogna continuare su quel fronte – ha proseguito Draghi – questa è la linea politica che il governo ha seguito e bisogna continuare con il sostegno all’Ucraina, fino a che non vinca la guerra di liberazione perché tale è, da chi ha invaso il suo paese”.