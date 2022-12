Come cambierà la manovra: dal Superbonus a Opzione donna, le partite aperte

In Parlamento ci saranno modifiche alla manovra: dal Superbonus a Opzione donna, la maggioranza ragiona sulle partite aperte.

La manovra Meloni non è scolpita nella pietra e in Parlamento cambierà. L’obiettivo delle forze politiche, oltre a implementare nuove misure per ora non previste, sarà quello di allentare un po’ i vincoli imposti su alcune questioni in manovra, in primis l’accesso al Superbonus e a Opzione donna per anticipare la pensione.

E se il ruolo dell’opposizione potrà essere marginale, a ricoprire un ruolo più centrale sarà un nuovo equilibrio che dovrà essere trovato all’interno delle forze di maggioranza. In particolare sembra essere Forza Italia la componente del governo che tenterà di imprimere le modifiche più sostanziose su alcune materie.

Proroga per il Superbonus

L’argomento più caldo della manovra è il Superbonus. Il 19 novembre il governo ha anticipato al 25 novembre il termine per presentare la Comunicazione di inizio lavori, tagliando fuori molti immobili al lavoro sulla pratica per mancanza di tempo. La volontà di Forza Italia, come spiega la capogruppo Licia Ronzulli a Il Giornale, è di spostare questo termine “almeno al 31 dicembre”.

Non solo: grande attenzione da parte del partito di Silvio Berlusconi è sullo sblocco della cessione dei crediti d’imposta, chiesto a gran voce da Abi e Ance nelle ultime settimane. “Se non si sbloccano i crediti incagliati le imprese falliscono”, ha spiegato Ronzulli.

Secondo indiscrezioni poi Forza Italia sarebbe in pressing anche per innalzare o eliminare la soglia di reddito, fissata a 15 mila euro, per usufruire del Superbonus al 90% sulle villette dal 2023.

Capitolo pensioni

L’altro grande tema sul tavolo è la revisione di Opzione donna. Qui tra le ipotesi sul tavolo del governo c’è l’idea di fare un passo indietro sulla manovra e tornare allo schema precedente.

La norma contenuta in manovra, che proroga di un anno la possibilità di uscire anticipatamente dal lavoro, limita la misura ad alcune tipologie di lavoratrici: chi assiste parenti malati, ha invalidità almeno al 74% o è stata licenziata. Inoltre l’età per accedervi cambia in base al numero di figli.

La Lega invece premerebbe per prorogare lo schema attuale per un anno. Un’altra ipotesi è quella di allungarlo solo per 6-8 mesi in modo da orchestrare una riforma più completa delle pensioni.