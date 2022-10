La data per le consultazioni del nuovo governo

La prima giornata di lavori per la XIX legislatura si è chiusa ma con un risultato solo parziale. Mentre al Senato si è avuta fumata bianca con l’elezione di Ignazio La Russa a presidente, lo stesso non può dirsi per la Camera: tutte e tre le votazioni, infatti, non hanno portato all’elezione della terza carica dello Stato e si è dovuto aspettare la quarta votazione. Le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo esecutivo potrebbero esaurirsi anche in una singola giornata con il conferimento dell’incarico alla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, il 22 ottobre, ma non prima.

Il prossimo 20 e 21 ottobre, infatti, a Bruxelles si riunirà il vertice dei capi di Stato e di governo per il Consiglio europeo dedicato al problema della bolletta energetica e al possibile tetto al prezzo del gas. A rappresentare l’Italia ci sarà Mario Draghi in una veste operativa piena. A chiedere e a far sapere al Quirinale che al vertice sarebbe meglio partecipasse Draghi, e non il capo del nascente nuovo governo, pare sia stata proprio la Meloni, impegnata appunto nel districare la matassa delle caselle ministeriali e ancora non pienamente a conoscenza dei vari dossier che troverà sul tavolo a palazzo Chigi.

Decisione legittima e condivisa anche, si dice, dal Quirinale. Se la data del 22 fosse confermata, tra domenica 23 e lunedì 24 ottobre Meloni potrebbe sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri in modo da giurare già nella giornata di martedì 25. Dopo il giuramento, come da prassi, si terrà la prima riunione del nuovo Consigli dei ministri a palazzo Chigi che ha come compito quello di nominare un segretario del Consiglio dei ministri. Ultimo step del cronoprogramma il voto di fiducia alle Camere, che potrebbe quindi essere tra il 27 ed il 29 ottobre.