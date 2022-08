La Flat tax di Berlusconi

Almeno 1.000 euro al mese per i contratti di apprendistato e praticantato e flat tax al 23 per cento. È l’annuncio del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dai microfoni di Radio Montecarlo. “I signori della sinistra hanno sempre in mente la patrimoniale – ha poi affondato il colpo l’ex premier -. Non accetteremo mai una patrimoniale sulla casa e sui risparmi, né un’imposta di successione, né sulle donazioni”.

Sulla Flat tax ha spiegato: “Introdurremo una Flat tax al 23 per cento per rimettere in moto l’economia e l’occupazione” e per combattere “evasioni ed elusioni”, ha concluso. Dopo le pensione a mille euro e il dentista gratis, Berlusconi ha concluso: “Con il nuovo governo porteremo ad almeno 1.000 euro al mese i contratti di apprendistato e praticantato”.