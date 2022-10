Cosa ha votato davvero Berlusconi in Senato per il presidente

Cosa ha votato Berlusconi

Affaticato, ma con il suo solito sorriso e la determinazione di sempre. Silvio Berlusconi si è presentato in Senato per le votazioni del presidente, che hanno portato alla nomina di Ignazio La Russa. Il Cavaliere è stato accolto da un applauso dei suoi e si è concesso anche qualche selfie. Una giornata da protagonista, con gran parte di Forza Italia che ha preferito non votare e in cui gli unici che si sono recati all’urna sono stati proprio Berlusconi e Maria Elisabetta Casellati.

Ma cosa ha votato Berlusconi in Senato? Ha lasciato la scheda bianca o ha espresso una preferenza? I presenti in Aula erano 187 senatori, i votanti 186, la maggioranza richiesta era di 104. Oltre ai voti per La Russa ci sono state 66 schede bianche, mente 2 voti sono andati alla senatrice a vita e presidente provvisorio Liliana Segre e al senatore della Lega, Roberto Calderoli.

I ben informati assicurano che Berlusconi abbia votato per La Russa. Un segnale verso Giorgia Meloni, alla quale nella mattinata aveva presentato la lista dei possibili ministri di Forza Italia. Al termine del voto il leader di Fi ha commentato: “Sinceri auguri al nuovo presidente del Senato Ignazio La Russa. Forza Italia ha voluto dare un segnale di apertura e collaborazione con il voto del presidente Berlusconi. Ma in una riunione del gruppo di Forza Italia al Senato è emerso un forte disagio per i veti espressi in questi giorni in riferimento alla formazione del governo. Auspichiamo che questi veti vengano superati, dando il via ad una collaborazione leale ed efficace con le altre forze della maggioranza, per ridare rapidamente un governo al Paese”.