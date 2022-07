La crisi di governo Draghi

Non ha gradito la Lega e Matteo Salvini l’attacco di Mario Draghi nel suo discorso al Senato. Il premier dimissionario aveva usato parole affilate per richiamare la maggioranza all’ordine. Un prendere o lasciare che non poteva non avere conseguenze.

Prendendo la parola per le repliche in Senato capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, dichiara: “Noi ci siamo se si tratta di fare una nuova maggioranza senza M5S, e se serve ricostituire un nuovo governo”.