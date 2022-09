Crosetto: 15 giorni per legge di bilancio scritta a quattro mani Meloni-Draghi

Guido Crosetto, fondatore di Fratelli di Italia, ha spiegato ai giornalisti che dopo il successo elettorale Giorgia Meloni nei prossimi 15 giorni avrà una interlocuzione con Mario Draghi per scrivere a quattro mani la legge di bilancio del 2023. Secondo la sua spiegazione potrebbe anche essere presentata in bozza alla Ue dallo stesso Draghi.

Colloqui con Draghi

Crosetto ha spiegato che secondo le norme europee la legge di bilancio dovrebbe essere trasmessa alla commissione europea entro il 15 ottobre (in realtà da anni quasi tutti lo fanno in grande ritardo), e che il nuovo esecutivo italiano non potrà esserci prima di novembre. Per questo motivo la Meloni avvierà subito colloqui con Draghi chiedendogli collaborazione per scrivere di fatto a quattro mani la bozza di documento per evitare di finire in esercizio provvisorio.