Ora Massimo D’Alema si dedica a fare business con l’immobiliare

D’Alema punta sul business immobiliare

Massimo D’Alema vuol fare più business, anche nel mattone. Qualche giorno fa, infatti, l’ex presidente del consiglio e leader dei Ds s’è collegato in teleconferenza con il famoso notaio romano Salvatore Mariconda per guidare da remoto l’assemblea della sua società di consulenza DL & M costituita a inizio del 2019 e che aveva come oggetto la sola attività di consulenza aziendale. L’assemblea ha modificato l’articolo 3 dello statuto «al fine di adeguarlo all’attività che verrà effettivamente svolta dalla società, la quale svolgerà anche attività di assunzione e gestione di partecipazioni e potrà operare nel settore immobiliare».

Ecco così che nel nuovo statuto sono stati inseriti i punti 3.2 e 3.3 che recependo l’intenzione di allargare i business, consentono all’azienda di D’Alema di operare come una holding (assunzione e gestione di quote) e nell’immobiliare attraverso «acquisto, vendita, permuta, locazione, affitto, concessione in uso o in godimento di beni immobili di qualsiasi genere, tipologia, destinazione ed attività, ivi compresa quella turistica ed alberghiera». DL & M ha chiuso il 2021 con ricavi per oltre un milione di euro e un utile di 581mila euro, mandato a nuovo.