Danilo Iervolino non si candida

Contrordine compagni l’editore dell’Espresso Danilo Iervolino non si candida per Forza Italia. La notizia della presenza nelle liste azzurre del patron della Salernitana sta facendo il giro delle redazioni e in rete sta spopolando. Secondo le informazione raccolte da Verità&Affari però si tratta di un’indiscrezione priva di fondamento.

Sicuramente la figura di Iervolino avrebbe fatto gola ai dirigenti di Forza Italia anche per la popolarità acquisita con l’ingresso nel mondo del calcio e la salvezza miracolosa ottenuta dai granata. Ma come più volte ribadito in numerose interviste l’imprenditore campano non ha nessuna intenzione di entrare nell’agone politico.