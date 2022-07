Berlusconi annuncia il dentista gratuito

“Aggiungiamo il dentista gratuito, anche per gli impianti costosi, per gli anziani che non hanno la possibilità di averlo”. Silvio Berlusconi non è nuovo ai coup de theatre. E dopo aver proposto di alzare le pensioni minime a mille euro per 13 mensilità e annunciato il piano di riforestazione per l’Italia, a Zona bianca, il programma televisivo di Rete 4, ha sfoderato la sua ultima astuzia. Dentista gratuito per gli anziani che non se lo possono permettere.

La chiave, spiega Berlusconi, è ” dare serenità a tutte quelle persone che non hanno potuto versare i contributi, ma che hanno lavorato più di tutti, senza sosta in casa il pomeriggio, la sera, qualche volta la notte, di sabato, di domenica, durante le ferie”. Ecco che a loro “garantiremo mille euro al mese per tredici mensilità”. E i soldi? “Abbiamo già fatto i nostri conti su come trovare i fondi”, assicura rampante il Cavaliere.