Meloni: «Perchè non tolgo la fiamma dal simbolo di Fratelli d’Italia»

La fiamma nel simbolo di Fratelli d’Italia

Quella fiamma tricolore nella parte bassa del simbolo Fratelli d’Italia è da sempre motivo di polemiche. Perchè quella fiamma fu anche il simbolo del Movimento sociale italiano (MSI), che per anni è stato il principale partito di destra in Italia. Secondo alcuni quella fiamma fu disegnata dallo stesso Giorgio Almirante, lo storico leader del MSI.

Con la nascita di Alleanza Nazionale nel 1995, nel simbolo rimase comunque la fiamma tricolore, con la scritta MSI alla base. Nel 2012, Giorgia Meloni, Ignazio La Russa e Guido Crosetto fondarono com’è noto Fratelli d’Italia. Il simbolo del nuovo partito all’inizio era solo un nastro tricolore con il nome.

Due anni dopo, nel 2014, Fratelli d’Italia ottenne dalla Fondazione Alleanza Nazionale la possibilità di usare anche il vecchio simbolo di partito. Tornò, quindi, la fiamma tricolore e la scritta MSI. Nel 2017 il logo venne poi rinnovato, cancellando i riferimenti ad Alleanza Nazionale e al Movimento sociale italiano. Ma la fiamma rimase.

Il perchè lo ha spiegato recentemente la stessa Giorgia Meloni. “Ci piace immaginarci come quella bella frase di Tolstoj, che dice come una fiaccola ne accende un’altra e si trovano accese mille fiaccole, così come un cuore ne accende un altro e si trovano accesi milioni di cuori”, ha ricordato.