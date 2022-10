Gianfranco Fini lusinga la Meloni e si gioca il suo rientro in campo

Il ritorno di Gianfranco Fini

Per ora c’è stato solo un colloquio con la stampa straniera, a Roma. Gianfranco Fini ha parlato ai media di quella che è la sua ex pupilla, Giorgia Meloni, ma ha escluso per ora un suo rientro nella scena italiana. Chissà però, se le belle parole riservate alla futura premier non preludano a qualcos’altro. Potrebbe rientrare in gioco al suo fianco?

Le belle parole su Giorgia Meloni

Con i media stranieri è stata una chiacchierata informale. Fini ha parlato della storia della Meloni, lanciata proprio da lui nel mondo politico. Dal 2004, quando divenne presidente di Azione giovani, all’affidamento da parte di Fini della vicepresidenza della Camera dal 2006 al 2008, fino alla svolta di Fiuggi che la Meloni avrebbe sostenuto. L’ex leader di Alleanza Nazionale l’ha descritta praticamente come una scommessa riuscita e ha sostenuto di aver sempre creduto in lei.

Le rassicurazioni su atlantismo

Ha poi rassicurato la stampa su due temi molto caldi: l’atlantismo e il rapporto di Fratelli d’Italia con il fascismo. Sul primo tema, ha definito le convinzioni della Meloni – che ha sposato il sostegno ucraino sin dal primo momento- autentiche e non di convenienza. Mentre sul secondo ha garantito come l’ideologia di Meloni e del partito non c’entri nulla con il fascismo. Così come la fiamma tricolore, incastonata nel logo di Fratelli d’Italia.