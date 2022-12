Dal pullman di «troie» alle avance, le tante gaffe di Berlusconi sulle donne

Le gaffe di Berlusconi sulle donne

«Abbiamo trovato un allenatore bravo, simpatico, gentile, capace di stimolare i nostri ragazzi. Io ci ho messo una stimolazione in più perché ai ragazzi che sono venuti qui adesso ho detto: “Adesso avete il Milan, la Juventus, eccetera… Se vincete con una di questa grandi squadre vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di tr…”». Applausi, risate, accuse e polemiche. Quelle di sessismo, di trivialità e inadeguatezza per il ruolo istituzionale, tornato a rivestire in Senato. Silvio Berlusconi voleva scaldare il suo Monza, pronunciando la battuta del pullman, ed è riuscito ad accendere anche le polemiche.

«Francamente non pensavo, e nessuno poteva immaginare, che una semplice battuta “da spogliatoio” scherzosa e chiaramente paradossale, che ho rivolto ai calciatori del mio Monza potesse suscitare commenti tanto malevoli quanto banali e irrealistici. Compiango questi critici. Forse è solo la loro assoluta mancanza di humor a renderli così tristi ed anche così gratuitamente cattivi nell’attaccare coloro che considerano nemici. Ma siamo a Natale. E allora tanti auguri anche a loro», ha cercato di difendersi il presidente di Forza Italia.

Ma si sà che Berlusconi è uno giocoso. E si sa anche che, talvolta, le sue battute diventano delle varie e proprie gaffe. Come nel febbraio 2013 in occasione dell’inaugurazione di alcuni impianti fotovoltaici in provincia di Venezia. “Lei viene?”, chiese il Cavaliere ad un’addetta alle vendite chiamata sul palco. “Sì – rispose lei imbarazzata – a costo zero”. “E quante volte viene?”, insistette Berlusconi con l’evidente doppio senso.

Nel maggio 2018, ad Aosta, al termine di un comizio elettorale, una giovane ragazza gli portò un omaggio con alcuni prodotti locali. “Posso scegliere io? – disse il leader azzurro – Preferisco lei”. Infine, nel 2019, a Torino, fece sfoggio di una barzelletta a sfondo sessuale. “Mi diceva il mio coordinatore qui presente che ieri è stato a una cena e ha parlato con una bellissima ragazza – raccontò agli invitati alla cena -. Dopo essere entrato in intimità, le ha chiesto: ‘Ma tu quanti uomini hai avuto? Lei si è messa a pensare e ha risposto, quattro. Beh – ha risposto – bella come sei non sono nemmeno tanti. E lei ha detto, beh è vero, devo confessare, è stata una settimana piuttosto tranquilla”.