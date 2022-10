Il ministro Giovannini sul ministero del Mare

“Non sono d’accordo con un ministero del Mare: non ha senso”. Il ministro uscente delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, non ci sta. Ai microfoni di Rainews24 dice che non ha senso spacchettare il suo dicastero, per creare delle nuove competenze. Boccia a priori, quindi, l’idea di Giorgia Meloni, che verrebbe in questo nuovo incarico la possibilità di dare un’accelerazione all’economia dei porti e non solo.

Sulla possibilità che possa rientrare nella compagine di governo in qualità di tecnico, Giovannini è ancora più diretto. “Se me lo chiedessero direi di no”, ha chiarito sempre a Rainews24.