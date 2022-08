I consulenti del governo

Le Camere saranno state anche sciolte, si sarà pure entrati nel «disbrigo degli affari correnti», si starà anche ragionando quasi esclusivamente ai fini della campagna elettorale. Ma a quanto pare c’è sempre tempo per assumere consulenti e collaboratori che ingrossano gli staff ministeriali.

Dopotutto l’attività nei vari dicasteri non può fermarsi. E così, andando a consultare gli organici e gli incarichi fiduciari dei vari componenti del governo di Mario Draghi si scoprono alcune curiosità. Per dire: il 21 luglio, giorno delle dimissioni ufficiali di SuperMario e la conseguente salita al Colle e scioglimento delle Camere, il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha nominato il professor Ennio Macchi come suo «esperto in materia di energia».

