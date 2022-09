Su Twitter spopola #ciaone per salutare i trombati eccellenti

L’hashtag #ciaone

#ciaone. È l‘hashtag usato su Twitter per annunciare l’addio al Parlamento di molti nomi noti della politica. Così come il flop che hanno dovuto incassare alcuni partiti, tra cui il Pd. Ma viene usato anche da chi annuncia di voler lasciare l’Italia non soddisfatto dall’esito delle elezioni.

Su Twitter ricorrono così i nomi di Luigi Di Maio ed Enrico Letta, ma anche quelli di Maria Carfagna e Maria Stella Gelmini, Teresa Bellanova e Luigi Pillon. Menzioni ripetute pure per Roberto Saviano e Chiara Ferragni.