Il compagno che imbarazza la dama fatale della politica italiana

Il caso Matteo Richetti

C’è un compagno che imbarazza la dama fatale della politica italiana, Lodovica Mairè Rogati, la donna che ha agitato il finale di campagna elettorale con il caso di Matteo Richetti sollevato da Fanpage. Fra smentite e controsmentite, querele e controquerele, sembra infatti sia proprio l’affascinante Lodovica la donna che sarebbe stata trattata con poca eleganza dal numero due del partito di Carlo Calenda.

Quello spot sexy

Nel caso originariamente la Rogati sarebbe la vittima ingenua e innocente, e Richetti il persecutore. Ma la la difesa dell’uomo politico ha fatto emergere altri casi anche giudiziari in cui invece la dama fatale sarebbe stata la persecutrice di uomini con cui tutto non era andato per il verso giusto. In pieno dibattito fra pecorella indifesa e lupa feroce non aiuta il book professionale di Lodovica, che sul set è stata compagna di Rocco Siffredi in uno spot di Paddy Power dove interpreta una donna super sexy.

Fatale anche come modella

Compatibilissimo con quello spot e con Rocco Siffredi anche il book da modella di Lodovica, che lascia davvero poco spazio all’immaginazione di chi lo volesse sfogliare. Grazie anche a quel fascino per altro la Rogati- che è tutt0’altro che sprovveduta ed è anche donna intelligente e preparata- è riuscita ad avvicinare uomini politici e perfino alcuni militari al vertice delle forze di polizia e dei servizi segreti con cui ha avuto numerose occasioni conviviali.

Scarsa memoria

Capacissima di intessere relazioni e rapporti, se li dimentica in fretta. Ludovica ha reagito in modo stizzito minacciando azioni giudiziarie per una intervista pepata su di lei concessa da Araba dell’Utri, figlia di Marcello dell’Utri, che la accusava di avere provato a fare la femme fatale con il suo fidanzato. La Rogati ha replicato: “Non ho mai parlato in vita mia con questa Araba dell’Utri”. Però hanno recitato entrambe sul set dello stesso film, “Matrimonio alle Bahamas” girato nel 2006 con Massimo Boldi protagonista. Scarsa memoria?