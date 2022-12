Il ministro Lollobrigida: "Ecco come cambieremo il Pnrr"

Lollobrigida anticipa alcune modifiche al Pnrr

Il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Francesco Lollobrigida (Fdi) alimentare ha definito “una vittoria per l’Italia” le parole della presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, che ha aperto a possibili modifiche del Pnrr.

In una intervista al Messaggero Lollobrigida ha parlato di “vittoria per l’Italia, o comunque una sconfitta per chi sosteneva l’intangibilità di un piano difficile da realizzare e che, in quel caso sì, avrebbe portato alla perdita di alcuni fondi non utilizzati”.

Ma dove verrà modificato il Pnrr? Il ministro indica alcuni punti: “Dai fondi messi sui trattori elettrici, che però poi non si trovano sul mercato, alle poste su energia, infrastrutture e altro“.

E la manovra? “L’ossatura di una legge di bilancio vicina ai più deboli non verrà stravolta. Se poi ci sono delle migliorie da apportare ben vengano. Il premier ha già aperto su questo: opzione donna, Pos, pensioni, buoni lavoro, semplificazione normativa”, ha concluso Lollobrigida.

Ieri il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva ricordato che “il recovery fund non può essere stravolto, ma serve flessibilità”. Secondo il l’esponente di Forza Italia “il fondo è nato per aiutare gli europei, ma dopo la crisi del coronavirus è arrivata quella della guerra. Con più flessibilità vanno date le giuste risposte ai cittadini. Il ministro Fitto sta dialogando con Bruxelles proprio in questo senso. La situazione è cambiata e non era prevedile. Lo chiedono infatti tanti Paesi e Von der Leyen mi è sembrata disponibile in merito”.