Tutti gli investimenti in azioni del ministro dell’Economia Franco

Su cosa ha investito il ministro Franco

Poco più di centomila euro di investimenti personali in azioni di aziende principalmente italiane. Un portafoglio di tutto rispetto per i più. Solo una piccola diversificazione se, come Daniele Franco, sei ministro dell’Economia con un passato ai massimi livelli di Bankitalia. O se se ti chiami Roberto Garofoli e sei sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di Segretario.

Due delle massime cariche dello Stato che hanno deciso di investire i loro averi soprattutto sui grandi gruppi italiani quotati a Piazza Affari. Senza però trascurare gli investimenti nel mattone come nella migliore tradizione delle famiglie italiane. E con Garofoli che, rispetto a Franco, è più cauto nelle scelte di investimento e ha un portafoglio, che oggi vale poco meno di 24mila euro, puntando sulle società in cui è presente anche la mano pubblica. Ma su quali titoli hanno scommesso le due delle figure chiave del nostro Paese?

Le azioni di Franco

Secondo quanto risulta dalla dichiarazione della situazione patrimoniale del 2021, aggiornata a quest’anno, il ministro dell’Economia ha deciso di investire sull’intera galassia dell’ex Fiat: da Stellantis a Ferrari per arrivare fino a Cnh industrial. Grandi realtà industriali di cui il ministro Franco si è anche indirettamente occupato per definire le coperture degli interventi pubblici a sostegno dell’industria dell’automotive in Italia.

Da investitore, Franco ha dato poi fiducia a tre gruppi italiani noti in tutto il mondo. Tre grandi realtà industriali. Quali sono? Danieli, azienda leader nella produzione di impianti siderurgici. E poi Prima Industrie, un gruppo specializzato in sistemi laser per applicazioni industriali su cui nelle prossime settimane verrà lanciata un’Offerta pubblica d’acquisto a 25 euro per azione.

Infine, Prysmian, società specializzata nella produzione di cavi per applicazioni nel settore dell’energia e delle telecomunicazioni e di fibre ottiche. Prysmian è in assoluto l’investimento più consistente del ministro: in totale, Franco ha acquistato 859 azioni che, ai prezzi dell’apertura di Borsa di ieri, hanno un valore di mercato di circa 27mila euro, poco meno di un quarto del valore dell’intero pacchetto di titoli del ministro. Nel portafoglio di Franco c’è poi anche un salomonico investimento nell’occhialeria con 92 azioni EssilorLuxottica e 300 titoli della rivale Safilo group.

Nella storia da investitore del ministro dell’Economia non è mancato anche qualche scivolone come la scommessa di Borsa sui Viaggi del Ventaglio, tour operator fallito nel 2010 sotto il peso di derivati venduti da alcune banche italiane. E poi rivenduto al termine della procedura allo stesso fondatore Bruno Colombo. O ancora Snia, un pezzo di storia della chimica italiana finito in amministrazione controllata. Investimenti che possono andar male anche se sei un esperto di economia e finanza come il ministro Franco.

