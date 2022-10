La batosta elettorale lascia il segno nelle stories di de Magistris

Le stories dell’ex de Magistris

Se stava cercando un po’ di notorietà c’è riuscito. Forse un tentativo estremo per scappare dal cono d’ombra in cui si è cacciato con le ultime elezioni politiche. Ma a guardare il tenore delle stories che sta pubblicando su Instagram Luigi de Magistris, ex magistrato che indagò su ministri e sottosegretari, ex europarlamentare, ex sindaco di Napoli fino all’anno scorso, e soprattutto aspirante premier, si resta più che altro colpiti e ci si pone una domanda.

Si resta colpiti, per prima cosa, dalla finezza dei messaggi proposti al suo pubblico e dalla profondità delle immagini vintage scelte. E ci si domanda, di conseguenza, se al quasi ex politico il deludente risultato elettorale della sua Unione Popolare, con cui ha racimolato l’uno virgola e poco più, non abbia causato anche qualche effetto collaterale.

“Chiuso per infortunio. Mi sono rotto il ca…”, si legge nella prima stories pubblicata da de Magistris su Instagram, che riprende uno storico cartello appeso anni fa fuori da un distributore di benzina. Con un’altra immagine, invece, suona il tamburo della retorica: “L’unico fascio buono è quello di friarelli”. Anche questa citazione decennale, poi declinata in varianti per tutti i gusti. Chissà a questo punto con cosa riuscirà ad affascinare il pubblico dei social nelle prossime ore l’ormai ex aspirante premier.