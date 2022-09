L’ex leader dei 5 Stelle Di Maio

Deve averla presa proprio male il ministro degli Esteri in scadenza, Luigi Di Maio, la batosta elettorale di Impegno Civico, il suo gruppo di transfughi del Movimento 5 Stelle, e la bruciante sconfitta personale di Napoli, che l’ha condannato a restare fuori dal Parlamento. Su cosa farà adesso l’ex leader grillino è mistero. Quello che è certo, però, è che per il momento ha preferito restarsene in silenzio per riflettere sul suo futuro. C’è chi è sicuro che non abbandonerà la politica, chi scommette che si prenderà un anno sabbatico e magari si dedicherà allo studio, chi che tornerà al suo vecchio lavoro.

“Non ci sono se, ma o scuse da accampare. Abbiamo perso. Gli Italiani non hanno considerato abbastanza maturo e valido il nostro progetto politico. E su questo la nostra comunità dovrà aprire una riflessione”, aveva scritto il ministro non appena il risultato elettorale lo aveva fatto sprofondare in un incubo. Ma probabilmente qualche ripensamento lo deve aver avuto, perchè la sua pagina ufficiale, con 2,5 milioni di fan, è sparita improvvisamente da Facebook.

Forse sono stati i tantissimi attacchi ricevuti che devono averlo convinto che era meglio sparire per un po’ dal mondo virtuale. Eppure proprio attraverso quella pagina Di Maio aveva suonato la carica in vista del voto, raccontando la sua passione e la sua voglia di restare in Parlamento. Su cosa stia succedendo all’esponente di Impegno Civico dopo le elezioni il suo staff per ora tace.