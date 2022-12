Manovra, occupata la commissione Bilancio: il voto slitta al 29 dicembre

L’iter della manovra

La manovra quest’anno sarà approvata all’ultimo respiro. Dopo che le opposizioni hanno occupato la Commissione Bilancio del Senato, impendendo l’inizio dei lavori (previsto per le 17.30), la conferenza dei capigruppo ha deciso un prolungamento dei tempi di discussione: il testo della legge di bilancio sarà votato giovedì 29 dicembre e non domani, come inizialmente previsto. Siamo a un soffio dall’esercizio provvisiorio, che scatterebbe qualora la manovra non fosse approvata entro il 31.

La tempistica a questo punto è la seguente: la manovra arriva domani in Senato e alle 10 comincia la discussione generale. Al termine ci sarà il voto di fiducia. Quindi, si ripartirà giovedì alle 9 con le dichiarazioni di voto e il via libera definitivo alla finanziaria, previsto entro le 12.

La decisione dello slittamento dei tempi era stata anticipata dalla presidente dei senatori del Terzo Polo, Raffaella Paita, che a conferenza dei capigruppo ancora in corso aveva twittato: “Grazie alla nostra tenacia e insistenza la manovra arriverà in Aula il 29: una magra consolazione forse ma per lo meno avremo un po’ di tempo per esaminarla”.

Pochi minuti dopo è arrivata l’ufficialità. Con una dichiarazione del presidente del Senato Ignazio La Russa: “La conferenza dei capigruppo ha deliberato di all’unanimità di procedere domani con la discussione generale e di aprire dopodomani alle 9 la seduta con le dichiarazioni di voto, la successiva votazione per appello nominale e poi la votazione finale”.

“Adesso la commissione Bilancio sta lavorando”, ha proseguito La Russa. “Non appena avrà licenziato la relazione tecnica, veniamo di nuovo in Aula, la leggiamo, ma dura pochi minuti. A quel punto, sarà ufficialmente aperta la sessione di bilancio del Senato. Che si chiude il 29 dicembre, con ripresa televisiva, dalle 9 con le successive votazioni”.

Il passaggio della manovra al Senato sarà in ogni caso un atto formale. Le modifiche al testo sui quali è stato trovato un accordo politico sono state discusse e votate alla Camera dei deputati. Palazzo Madama dovrà ratificarle, in una sorta di monocameralismo di fatto che non è peraltro una novità.