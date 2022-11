La figlia del premier Meloni al G20

Il premier Giorgia Meloni ha deciso di portare con sé, senza temere critiche o pregiudizi stereotipati, anche la figlia Ginevra al G20 di Bali. È la prima volta che una bambina entra nello staff del premier. Mentre la Meloni è anche l’unica premier donna presente al summit.

Ginevra ha 6 anni ed è figlia, oltre che di Giorgia Meloni, anche del giornalista Andrea Giambruno. La premier deve affrontare una serie di importanti incontri istituzionali, tra cui il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping. E, per la prima volta (anche per Giorgia Meloni), al suo fianco ci sarà la figlia Ginevra.

Una scelta molto apprezzata quella di portare anche la figlia. “Con questa scelta – ha detto l’assessora alla Famiglia del Piemonte Chiara Caucino – Meloni ha dimostrato come sia possibile, anche svolgendo un incarico fondamentale e delicato come quello di presidente del Consiglio dei Ministri, non rinunciare al proprio ruolo di mamma, stando accanto alla propria figlia. Purtroppo viviamo ancora in una società che tende a scindere nettamente la vita famigliare e genitoriale da quella professionale, penalizzando chi è costretto a conciliare i due aspetti anche per via di pregiudizi ormai obsoleti”.