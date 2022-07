L’assenza di Meloni all’assemblea di Coldiretti

A Napoli si dice che i figli so’ piezz’ è core. E cioè un pezzo del tuo cuore. E la regola vale per tutti. Anche se ti chiami Giorgia Meloni, sei il leader di quello che si prevede sarà il primo partito in Italia e sei nel pieno di una breve ma intesa campagna elettorale. Così all’assemblea di Coldiretti, primo confronto politico fra i big della campagna elettorale 2022, nessuno si scompone quando il segretario generale Vincenzo Gesmundo spiega alla platea che la Meloni non è potuta partecipare all’evento perché doveva accompagnare sua figlia a vaccinarsi.

Non è dato di sapere quale fosse l’improcrastinabile vaccinazione della fanciulla, anche per questioni di privacy che pure finora è stata invasa per motivi di polemiche anti-Covid. Quel che è certo è l’assenza di Meloni che è stata rimpiazzata dal suo braccio destro in Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida. Presenti all’appello il leader della Lega, Matteo Salvini, quello di Azione, Carlo Calenda, l’europarlamentare di Forza Italia, Antonio Tajani, il segretario del Pd, Enrico Letta.