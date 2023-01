Passerella Poste in vista delle nomine delle partecipate pubbliche in primavera

Affollato il palco di Poste per la presentazione del progetto Polis

La presentazione dei servizi digitali che il gruppo offrirà in quasi settemila comuni diventa l’occasione per una vetrina di prestigio. Alla Nuvola di Fuksas a Roma è quasi un Consiglio dei ministri. Oltre alla premier Giorgia Meloni e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, era presente una folta rappresentanza istituzionale.

In sala il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il ministro del Tesoro, Giancarlo Giorgetti, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il ministro del turismo, Daniela Santanché, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio e il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Ci sono poi i 5mila sindaci e il presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci), Antonio Decaro. La sala è decisamente gremita per un evento che ricorda alla lontana quello organizzato per i 170 anni di Cassa Depositi e Prestiti dall’ex amministratore delegato Fabrizio Palermo.

Le nomine sono ancora lontane, ma la passerella è già iniziata

Per l’amministratore delegato, Matteo Del Fante e per la presidente Bianca Maria Farina il progetto Polis è un fiore all’occhiello. Un piano in cui verrà investito 1,2 miliardi di euro (inclusi 800milioni del Pnrr) e che mette in evidenza la capillare presenza del gruppo in tutta Italia. Lo hanno testimoniato i sindaci che sono accorsi a Roma da ogni angolo d’Italia. I circa 300 giornalisti accreditati fra stampa nazionale, locale e straniera, in presenza e in streming, hanno fatto il resto.

Eni, Enel, Leonardo, Enav, Terna e Poste sono le nomine più importanti della primavera

Nei giorni scorsi, indiscrezioni di palazzo hanno riferito l’intenzione del governo di rinnovare l’incarico al numero uno dell’ Eni, Claudio Descalzi. La notizia è circolata dopo i viaggi della premier Meloni in Algeria con l’obiettivo di rafforzare le relazioni fra i due Paesi e ridurre le importazioni di gas russo. Ma la partita è ancora aperta.

Il problema invece non si porrebbe per l’ad di Poste, Matteo Del Fante che è alla guida del gruppo dal 2017 ed è al secondo mandato, esattamente come Alessandro Profumo in Leonardo. C’è poi anche da rinnovare il consiglio dell’Enel guidato da Francesco Starace da ormai tre anni, oltre a quello dell’Enav gestita da Paolo Simioni che è invece al primo mandato così come Stefano Donnarumma in Terna. Per queste sole partecipate, secondo i calcoli del centro studi Comar il governo dovrà nominare 80 consiglieri e 40 sindaci.