Politici pagati da Mosca? Ci sono almeno sei ex premier

Gli ex premier pagati da Mosca

Ieri i principali giornali italiani hanno concesso ampio spazio a una nota del segretario di Stato americano Antony Blinken secondo la quale la Russia avrebbe inviato dal 2014 in poi 300 milioni di dollari ai politici di una ventina di paesi di tutto il mondo.

Benché dalla lista redatta dagli americani siano finora filtrati, per quanto riguarda l’Europa, soltanto i nomi di Ucraina, Albania, Bosnia e Montenegro; e benché il governo Draghi abbia subito precisato di non essere stato contattato dai diplomatici Usa (nella nota, Blinken sollecitava gli ambasciatori americani nei paesi coinvolti a «sollevare il problema» con i rispettivi governi); nelle pagine dei quotidiani nostrani abbondavano i riferimenti alle recenti posizioni di Lega e M5S critiche verso le sanzioni e l’invio di armi all’Ucraina, e si citavano i sospetti avanzati in passato negli Stati Uniti in ambienti dem su possibili finanziamenti russi, mai dimostrati, ai partiti europei anti-establishment.

I partiti coinvolti

Sulla Repubblica, l’ex ambasciatore Usa alla Nato Kurt Volker si spingeva oltre, avanzando il sospetto che «anche Fratelli d’Italia abbia ricevuto qualche aiuto». «Quei 300 milioni», ha detto Volker, «hanno migliorato le prospettive di alcuni partiti, come quello di Le Pen in Francia e Fratelli d’Italia da voi». Richiesto poi di entrare nello specifico, il diplomatico americano, dopo aver lanciato un’accusa così pesante nei confronti del primo partito italiano a poche settimane dal voto, ammetteva candidamente: «Non ho prove dirette personali, ma è un ritornello costante che c’è stata qualche assistenza».

