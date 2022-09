Che pacchia, super-premi ai dirigenti di Draghi per le conferenze

Bonus di migliaia di euro in diversi ministeri

Uno degli obiettivi della Segreteria generale del ministero degli Esteri per il 2021 era addirittura la «pubblicazione dell’annuario statistico del Maeci». Un impegno di tutto riguardo che il personale ministeriale ha raggiunto brillantemente, come è scritto nella relazione sulla performance di dipendenti e dirigenti: semplicemente, «la pubblicazione è stata realizzata». Tanto basta per raggiungere il 100% del traguardo prefissato. Nulla in confronto, tanto per dire, all’Ufficio di Unità di Crisi: obiettivo per il 2021 la «diffusione presso il pubblico della nuova App gratuita dell’Unità di Crisi per dispositivi mobili».

E anche in questo caso l’obiettivo è più che raggiunto: oltre 200mila download rispetto al prudenziale tetto di 15mila previsti. Si dirà: più che compiti, tutto questo dovrebbe rientrare nell’ordinario. Quasi nello scontato. E invece no: nei vari dipartimenti e uffici di ministeri e governo è considerato un merito particolare raggiungere tali «target». Tanto che ciò si traduce nei tanto agognati «premi di risultato» che si aggiungono ai già ricchi stipendi dei dirigenti ministeriali. Restando al dicastero guidato fino ad oggi da Luigi Di Maio, gli ultimi dati a disposizione (2020) ci dicono che sono stati elargiti 706mila euro al personale dirigente.

Continua a leggere sulla copia digitale del giornale