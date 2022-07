Elezioni, in anteprima il programma economico della Meloni

Il programma economico della Meloni

Presidenzialismo, sostegno all’economia reale, riforma fiscale e degli ammortizzatori sociali con l’addio al Reddito di cittadinanza. Ecco come Fratelli d’Italia pensa di rilanciare il Paese creando le condizioni per una maggiore stabilità politica e rassicurando così i mercati internazionali. Lo racconta a Verità&Affari il senatore Fdi, Giovanbattista Fazzolari, che anticipa a grandi linee i contenuti del programma economico-finanziario del suo partito per la campagna elettorale in corso. Programma destinato ad ampliarsi e perfezionarsi ulteriormente.

Il pensiero della Meloni sull’economia

«La situazione italiana è complessa. Proprio per questa ragione è essenziale rassicurare i mercati esteri sul fatto che non hanno alcun motivo di preoccuparsi di un governo Meloni o, in generale, di centrodestra» precisa il senatore che è responsabile del programma di Fratelli d’Italia. Proprio per questa ragione per il partito di Giorgia Meloni ci sono due punti prioritari: il presidenzialismo che darà stabilità politica al Paese e il sostegno all’economia. «Il primo punto può sembrare lontano dai temi economici e sociali a favore del Paese – spiega Fazzolari -. Ma è in realtà essenziale per trasmettere l’idea che l’Italia sul lungo periodo sarà un Paese stabile. Chi deve investire in Italia o deve comprare il nostro debito pubblico non è spaventato da chi va al governo, ma soprattutto dall’idea che quel governo è talmente fragile da durare in media un anno o un anno e mezzo. Con quest’ultima legislatura, abbiamo dato certamente una pessima immagine del Paese cambiando tre governi in meno di cinque anni e non siamo riusciti a completare la legislatura».

