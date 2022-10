Quante mucche vale la Meloni? Per il generale ugandese almeno 100

Un omaggio difficile da capire

Quante mucche vale Giorgia Meloni? La domanda sembrerà strana, ma è stata posta sul suo account ufficiale Twitter dal generale ugandese Muhoozi Kainerugaba, comandante delle forze armate di terra. Nel suo intento non voleva essere offensiva, ma quasi un omaggio alla “prossima premier italiana”.

Mucche quasi sacre

Il generale ha fornito nel tweet successivo anche la risposta alla sua domanda, sempre corredandola con una foto della Meloni. E ha stabilito che la leader di Fratelli di Italia è meritevole di un suo omaggio di 100 mucche Nkore, le più pregiate in Uganda e in molti paesi africani confinanti. Hanno corna lunghe pregiate e la pelle marrone scura. Secondo il generale le 100 mucche sarebbero il suo omaggio al coraggio e alla genuinità della Meloni.

Se Giorgia le rimanda indietro io invado l’Italia

Kainerugaba in un tweet successivo ha pure ironizzato: “se lei non accetterà l’omaggio, ci toccherà invadere l’Italia per lavare l’affronto“. A qualcuno però la spiritosaggine non deve essere piaciuta e forse anche la paura di avere fatto una gaffe internazionale ha portato il generale a cancellare subito il messaggio ironico. Il suo vice allora ha suggerito di alzare l’omaggio a riparazione: “300 mucche lei (la Meloni) le meriterebbe di sicuro”.

L’uomo delle mucche sarà presidente

Non è un generale qualsiasi quello che vuole mandare mucche in omaggio alla Meloni. Kainerugaba in Uganda è noto anche come “first son”, essendo l’unico figlio del presidente Yoweri Musuveni che arrivò al potere in Uganda nel lontano 1986, occupando la capitale Kampala con il suo Esercito di resistenza nazionale e autoproclamandosi presidente. Musuveni che a tutti gli effetti è un dittatore ha in mente di lasciare il potere a suo figlio andando in pensione proprio “a pascolare mucche” come ripete, nel 2026.