Riscuotere le multe ai no vax ci costa più di quanto incassiamo

Il ministro Schillaci frena sulle sanzioni ai no vax e ricorda che altri Paesi che hanno messo l'obbligo vaccinale poi hanno cambiato idea.

Le parole del ministro Schillaci

Riscuotere le multe comminate ai cinquantenni che non si sono vaccinati “potrebbe costarci più di quanto incasseremmo”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, parlando questa mattina a Radio 1.

“La pratica riguarda il Ministero dell’Economia”, ha ricordato prudentemente il ministro, che però ha voluto ricordare come “in Europa solo Austria e Grecia hanno previsto sanzioni per chi non ha rispettato l’obbligo vaccinale, e poi non sono andate all’incasso”. Schillaci ha anche rimandato a “un’iniziativa parlamentare in proposito”.

Riferimento, quest’ultimo, a un emendamento al decreto rave party presentato nei giorni scorsi dalla Lega, col quale si prevede la proroga della riscossione delle sanzioni fino al giugno del 2023.

L’obbligo vaccinale per over 50, personale scolastico e forze dell’ordine è stato cancellato lo scorso giugno. Mentre dal 1° novembre è stato abolito quello per il personale sanitario.